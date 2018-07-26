Pimsa Otomotiv Türkiye şampiyonu!

Adnan Özyeğit önderliğindeki Pimsa Otomotiv Kuruluş Takımı, ligin son haftasında oynanan müsabakalarda Novartis'i 4-3 ve Ford Otosan'ı da 7-0'lık skorlarla yenerek şampiyon mutlu sona ulaşmıştı.
SAMSUN’A ÇIKTILAR!
İlimizi Kuruluşlar Arası Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden Pimsa Otomotiv, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda52 takım arasından Türkiye’nin en iyisi olmayı başardı ve göğsümüzü kabarttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz