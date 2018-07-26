41 FK takımının başarılı kanat oyuncusu Yusuf Eren Alyüz,Türkiye şampiyonası finallerinde oynadığı futbolla Süper Lig takımı Beşiktaş Kulübü Altyapı izleme antrenörlerinin dikkatini çekti. Beşiktaş’ın altyapı seçmelerine davet edilen ve antrenmanlarına katılan Eren, uygun görülmesi halinde önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlı forma ile Akademi liglerinde boy gösterecek.
Bugün 12:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:49 TSİ )
Süper yetenek Beşiktaş’a gidiyor!
41 FK takımının başarılı kanat oyuncusu Yusuf Eren Alyüz,Türkiye şampiyonası finallerinde oynadığı futbolla Süper Lig takımı Beşiktaş Kulübü Altyapı izleme antrenörlerinin dikkatini çekti.
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Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz