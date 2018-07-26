Urfalılar, Darıca’da sıra gecesiyle eğlendi

Geleneksel ’10 Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ programlarına ara vermeden devam eden Darıca Belediyesi, ilçede yaşan hemşerileri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Darıca sahilinde düzenlenen festivalin sonuncunda önceki gece Urfalılar Derneği üyeleri buluştu. Dernek yönetimi program öncesi protokolü Şanlıurfa ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, Urfa Sıra Geceleri Ekibi, sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ köfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

YÖRESEL TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Düzenlenen programa; Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katılırken, programın açılış konuşmasında Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mustafa Turanalp ile çok sayıda hemşeri katıldı. Programda, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da birer selamlama konuşması yaparak programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Festival, Şanlıurfa Sıra Geceleri Ekibi ve Yılmaz Çelik’in söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ederken, Şanlıurfa Folklör Ekibi’nin gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ URFA

Gecenin anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Peygamberler Şehri Urfalı hemşerilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Urfa ilimiz içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Güneydoğu'nun zengin kültürünü, tarihi değerlerini ve sosyal yaşantısını en iyi şekilde temsil eden turistik şehirdir Şanlıurfa. Bu gece Şanlıurfa’dayız. Her akşam farklı bir ildeyiz, örfümüzü ananemizi, yemeklerimizi, kültürümüzü dilimizi lehçemizi Darıca sahilinde paylaşıyoruz” dedi.