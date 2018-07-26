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Darıca’da kurbanlık yeri satışı başladı

Darıca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış alanındaki hazırlıklarını sürdürüyor.

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Yapılan çalışmaların yanı sıra satış alanları ile ilgili olarak ödenecek ücretlerin belli olduğu açıklandı. Buna göre Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurbanlık satış alanında yer almak isteyenler, Darıca Belediyesi’ne müracaat ederek, 2 Ağustos tarihine kadar Garanti Bankası Darıca Şubesi’ne ücretlerini yatırmalarının gerektiği bildirildi.

KURA ÇEKİMİ 3 AĞUSTOS’TA

65, 105 ve 210 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 3 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te Darıca Belediyesi Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Satış alanları ile ilgili olarak vatandaşların 0541 461 82 55 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri kaydedildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış alanı için 100 dönümlük alanda çalışma yapılırken, 20 dönümlük alan ise park yeri olarak ayrıldı. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanların bulunacağı ifade edilirken, aydınlatma için de gerekli elektrik tesisatının kurulduğunun altı çizildi. Hayvanların durumu ile ilgili olarak da sürekli veteriner kontrolünün yapılacağı bildirildi.

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