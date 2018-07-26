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Konak ihalesine ilgi büyüktü

İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova’ya yapılacak mahalle konağının ihalesine yoğun katılımla gerçekleşti.

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Daha önce bir kez yapılan, ancak iptal edilen ihaleye 7 firma katılarak teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 233 bin lira olan ihalede en düşük teklifi 1 milyon 338 bin lira ile Nurullah Kurul verirken, en yüksek teklifi ise 1 milyon 990 bin lira ile Gersut İnşaat firması verdi. İhale komisyonu komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

8 AYDA BİTECEK

Yeşilova Mahalle Konağı zemin katı 254 metrekare, birinci katı 329 metrekare, ikinci katı ise 325 metrekareden oluşacak. 3 katlı konağın içerisinde çok amaçlı salon, atölyeler, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık birimi bulunacak. Konağın 8 ay içinde hizmete girmesi planlanıyor.

FİRMA VE TEKLİFLER

Nurullah Kurul           1.338.000 TL

Ofay İnşaat                1.470.000 TL

Fatih Gülenç               1 582.800 TL

Çuhadar İnşaat           1.641.000 TL

Özensoy İnşaat           1.890.000 TL

Akpa Yapı İnşaat        1.949.000 TL

Gersut İnşaat              1.990.000 TL

Bugün 13:00 TSİ - Ekonomi

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