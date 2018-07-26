Konak ihalesine ilgi büyüktü

Daha önce bir kez yapılan, ancak iptal edilen ihaleye 7 firma katılarak teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 233 bin lira olan ihalede en düşük teklifi 1 milyon 338 bin lira ile Nurullah Kurul verirken, en yüksek teklifi ise 1 milyon 990 bin lira ile Gersut İnşaat firması verdi. İhale komisyonu komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
8 AYDA BİTECEK
Yeşilova Mahalle Konağı zemin katı 254 metrekare, birinci katı 329 metrekare, ikinci katı ise 325 metrekareden oluşacak. 3 katlı konağın içerisinde çok amaçlı salon, atölyeler, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık birimi bulunacak. Konağın 8 ay içinde hizmete girmesi planlanıyor.
FİRMA VE TEKLİFLER
Nurullah Kurul 1.338.000 TL
Ofay İnşaat 1.470.000 TL
Fatih Gülenç 1 582.800 TL
Çuhadar İnşaat 1.641.000 TL
Özensoy İnşaat 1.890.000 TL
Akpa Yapı İnşaat 1.949.000 TL
Gersut İnşaat 1.990.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz