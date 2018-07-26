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Kocaeli’de kapasite kullanımı arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan temmuz ayı kapasite kullanım verilerini değerlendirdi.

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MB ve KSO verilerine göre kullanım oranlarının Türkiye genelinde yüzde 77.1 ile geçen yıla göre 1.6 puan, geçen aya göre de 1.2 puan gerilediğinin belirtildiği açıklamada Kocaeli’deki oranlarda ise artış yaşandığı kaydedildi.

KOCAELİ’DE ARTIŞ VAR

Buna göre ilimizde kapasite kullanım oranlarının temmuz verilerinde yüzde 71.5 ile geçen yıla göre 0.5 puan artarken geçen ay ile aynı seviyede gerçekleşti. Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Belirsizliklerin kalkmasıyla birlikte önümüzdeki dönem ekonomiye yönelik reformlar ve teşviklerin yatırımları da artıracağını düşünüyoruz. Bunların, kapasite kullanım oranlarında da artış sağlamasını bekliyoruz” dedi.

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE

Türkiye genelinde otomotiv sektörünün yüzde 85’lik kapasite kullanımı ile diğer sektörlerden sıyrıldığına işaret eden Zeytinoğlu, “Benzer şekilde ilimizde de otomotiv sektörü yüzde 75 kapasite kullanım oranıyla zirveye oturdu. Bunun yanında yine Kocaeli’de metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde de kapasiteler ortalamanın üzerinde gerçekleşti” dedi.

FİRMALARIN DURUMU

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 15’i ağustos ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 53’ü ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 32’si azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 16’sı dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 56’sı sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 28’i ise azaldığını ifade etmişlerdir” dedi.

Bugün 13:00 TSİ - Ekonomi

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