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Donanma Çağlar ailesi büyüyor

Donanma Çağlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Faruk Demirtaşlar, kurumlarında yeni psikolog ve özel eğitim öğretmeninin görevlerine başladığını belirtti.

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Demirtaşlar, “Donanma Çağlar ailesi olarak Gölcük’te kaliteli ve 18 yıllık hizmet tecrübemizle eğitimlerimizi çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

18 YILLIK TECRÜBE

Marka olarak giderek büyüdüklerini söyleyen müdür Demirtaşlar, “Kurumumuzda alanında uzman, iki uzmanımız göreve başladı. Psikolog Melek Usta, özel eğitim öğretmeni Rümeysa Parlak çocuklarımıza alanında eğitime başladılar. Gölcük’te 18 yıldır hizmetine devam eden kurumumuzda yeni öğrencilerin katılımıyla ihtiyaç duyulan uzmanlar ekibimize katıldı” dedi.

Bugün 13:02 TSİ - Sağlık

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