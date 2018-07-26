Donanma Çağlar ailesi büyüyor

Demirtaşlar, “Donanma Çağlar ailesi olarak Gölcük’te kaliteli ve 18 yıllık hizmet tecrübemizle eğitimlerimizi çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.
18 YILLIK TECRÜBE
Marka olarak giderek büyüdüklerini söyleyen müdür Demirtaşlar, “Kurumumuzda alanında uzman, iki uzmanımız göreve başladı. Psikolog Melek Usta, özel eğitim öğretmeni Rümeysa Parlak çocuklarımıza alanında eğitime başladılar. Gölcük’te 18 yıldır hizmetine devam eden kurumumuzda yeni öğrencilerin katılımıyla ihtiyaç duyulan uzmanlar ekibimize katıldı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz