Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. “Söz konusu kanun kapsamında 31 Mart 2018 öncesine ait olan borçlar yapılandırılıyor. Buna göre, su ve atıksu borçları bulunan abonelerimiz, 31 Temmuz Salı gününe kadar kurumumuzun ilçe şube müdürlüklerine başvuru yaparak yapılandırabilecektir. Yapılan başvurularda peşin ödemelerde yüzde 90 indirim uygulanmaktadır.”
Bugün 13:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:07 TSİ )
İSU’dan abonelere yapılandırma uyarısı!
17 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile ilgili İSU Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı geldi.
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Bugün 13:03 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz