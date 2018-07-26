İSU’dan abonelere yapılandırma uyarısı!

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. “Söz konusu kanun kapsamında 31 Mart 2018 öncesine ait olan borçlar yapılandırılıyor. Buna göre, su ve atıksu borçları bulunan abonelerimiz, 31 Temmuz Salı gününe kadar kurumumuzun ilçe şube müdürlüklerine başvuru yaparak yapılandırabilecektir. Yapılan başvurularda peşin ödemelerde yüzde 90 indirim uygulanmaktadır.”