Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir” denildi.
Bugün 13:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
TÜPRAŞ, Londra'da ofis açmaya karar verdi
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Londra’da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.
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Bugün 13:07 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz