Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:07 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:09 TSİ )

TÜPRAŞ, Londra'da ofis açmaya karar verdi

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Londra’da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir” denildi.

Bugün 13:07 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Emekliye 210 lira zam mask
Emekliye 210 lira zam
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Kocaeli'nin kalbi Gebze mask
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Kocaeli'nin kalbi Gebze
En iyi doğa fotoğrafçıları ödüllerini aldı mask
En iyi doğa fotoğrafçıları ödüllerini aldı
İSU’dan abonelere yapılandırma uyarısı! mask
İSU’dan abonelere yapılandırma uyarısı!
TÜPRAŞ, Londra'da ofis açmaya karar verdi mask
TÜPRAŞ, Londra'da ofis açmaya karar verdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL