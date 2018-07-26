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Ekmek zammı kesinleşti!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatına yüzde 15 artış yapılacağını duyurması üzerine Kocaeli Fırıncılar Odası Başkan Ali Sarı, “Federasyonun kararı doğrultusunda zam talebinde bulunacağız. Gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Kurulacak komisyonla ekmeğin gramajını ve yeni fiyatını belirleyeceğiz” dedi.

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Federasyon tarafından yapılan açıklamanın ardından zam görüştüğümüz Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Biz en son 2015 Aralık ayında 1 TL olan ekmeğe zam yaptık ve 1.25 oldu. Aradan 2.5 yıl geçti. Zam talebi gayen mantıklı gerekçelerle yapılıyor. Federasyonun açıkladığı oranın üzerinde bir zam düşünmüyoruz. Tarım il müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Büyükşehir gibi kurumlardan oluşturacağımız komisyon yeni ekmeğin gramajı ve fiyatıyla ilgili bir çalışma yaparak zammın miktarını belirleyecektir.  Zamla ilgili teklifi önümüzdeki günlerde Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’ne ileteceğiz” dedi.

Bugün 13:37 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Ahmet - Yapın kardeşim en az 2tl olsun afiyet olsun..

Yanıtla . 4Beğen 26 Temmuz 14:41
01

Hüseyin Atasoy - Serbest ticaretin mahkeme kararıyla kaldırıldığı bir ülkede istediğiniz zammı yapabilirsiniz hatta ayda bir zam yapsanız da bu millet yer merak etmeyin.

Yanıtla . 5Beğen 26 Temmuz 14:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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