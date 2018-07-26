Ekmek zammı kesinleşti!

Federasyon tarafından yapılan açıklamanın ardından zam görüştüğümüz Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Biz en son 2015 Aralık ayında 1 TL olan ekmeğe zam yaptık ve 1.25 oldu. Aradan 2.5 yıl geçti. Zam talebi gayen mantıklı gerekçelerle yapılıyor. Federasyonun açıkladığı oranın üzerinde bir zam düşünmüyoruz. Tarım il müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Büyükşehir gibi kurumlardan oluşturacağımız komisyon yeni ekmeğin gramajı ve fiyatıyla ilgili bir çalışma yaparak zammın miktarını belirleyecektir. Zamla ilgili teklifi önümüzdeki günlerde Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’ne ileteceğiz” dedi.