Yalı Evleri’nde nikah coşkusu başladı

Gölcük Belediyesi’nin tarihi dokuyu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için hayata geçirdiği Tarih Koridoru Projesi’nin başlangıç yeri olan Değirmendere Yalı Evleri, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Bünyesinde konaklamak isteyenler için butik otel, bir birinden leziz yiyecek menüsünün yer aldığı Konak Sofrası adında restoran, közde kahve, tüm içecekler ve tatlı çeşitlerinin bulunduğu bir kafe, sanatseverler için Seramik ile Ahşap Müzesi, ayrıca binlerce kitaptan oluşan bir kütüphaneyi içinde barındıran Yalı Evleri, açıldığı günden bu yana adeta bölge halkının ve Gölcüklülerin çekim merkezi haline geldi.

“BİZLERİ MEMNUN EDİYOR”

Son dönemde bu tarihi dokuda nikah kıymak ve mutluluğa ilk adımlarını atmak isteyen çiftler de Yalı Evleri’ni tercih edip, fotoğraf çekimleri için bölgeyi sıkça kullanılıyor. Geçtiğimiz gün Selin Sacu ve Sercan Gökalp Yalı Evleri’ne gelerek bir ömür mutluluğa burada ‘evet’ dedi. Çiftin nikahını kıyan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Yalı Evleri projemiz kısa sürede halkımızın teveccühünü kazanmış durumda. İçinde bir çok sosyal, kültürel ve sanatsal alanı barındıran bu tarihi evlerimizde vatandaşlarımız nikahlarını kıydırıp, bu mutlu günlerinde burada olmaları bizleri memnun ediyor” dedi ve genç çifte bir ömür mutluluklar diledi.