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Bugün 13:53 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 13:54 TSİ )

Başkan Baran 4. kez dede oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4 kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Özel bir hastanede 4. torunlarını kucağına alan Bilge-İsmail Baran çifti, yeni  dünyaya gelen torunlarına Yahya Emir ismini verdiler. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen torunu için İsmail Baran, "Dördüncü torunum Yahya Emir sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah analı, babalı uzun ömürler versin. Rabbim vatanına, milletine, İslama ve insanlığa faydalı hizmetler yapacak hayırlı bir evlat eylesin." açıklamasında bulundu.

Bugün 13:53 TSİ - Yaşam

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