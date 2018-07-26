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Körfez’li Merve’nin zaferi takdir topluyor

Körfez Devlet Hastanesi'nin santralinde görev yapan görme engelli Berru Merve Kul, hukuk fakültesini başarı ile bitirerek, oldukça güç bir başarı hikayesine yazdı.

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Azmin ne kadar büyük bir güç olduğunu bu kez Körfez’den genç bir kız herkese gösterdi. Körfez Devlet Hastanesi'nde çalışan, 22 yaşındaki Berru Merve Kul, 4 yıl önce Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Genç kızın ödevlerini yapması, sınavlarına hazırlanması ve okula dair uğraş verdiği her şeyde görmeyen gözleri annesi oldu. Anne Havva Kul, 4 yıl boyunca kızına ödevleri ve sınavları için kitaplardan ve notlardan hukuk metinlerini okuyarak Berru Merve Kul’un tüm sınavlardan başarıyla geçmesini sağladı. 

“ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAK”

Körfez Devlet Hastanesi santralinde vazife yapan Berru Merve Kul'un mezuniyeti, düzenlenen bir törenle kutlandı. Mezuniyet pastasını, hanımefendi ve çalışkan kişiliği ile herkesin gönlünde taht kuran Berru Merve Kul ile birlikte Hastane Başhekimi Ahmet Sarıışık ve mesai arkadaşları birlikte kestiler. Öğrencilik hayatı ile iş hayatını birlikte ve başarılı bir şekilde götüren Berru Merve Kul'u kutlayan Başhekim Sarıışık, “Berru Merve Kul, ileriki zamanlarda çok daha başarılı işlere imza atacaktır” dedi.

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