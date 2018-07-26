İYİ Parti'de iki istifa!

İYİ Parti'de dün yaşanan Körfez İlçe Teştilatının önemli isimlerinden Siraç Bozkurt'un istifasının ardından bugün iki partilinin daha istifa ettiği öğrenildi. Partinin kuruluş aşamasında önemli görev yapan Fehmi Çoban ve İYİ Parti'nin ilk destekçilerinden olan Hayri Küçük’ün de istifa ettikleri öğrenildi.

Fehmi Küçük

Hayri Küçük