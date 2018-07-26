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İYİ Parti'de iki istifa!

İYİ Parti'de iki partili istifa etti.

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İYİ Parti'de dün yaşanan Körfez İlçe Teştilatının önemli isimlerinden Siraç Bozkurt'un istifasının ardından bugün iki partilinin daha istifa ettiği öğrenildi. Partinin kuruluş aşamasında önemli görev yapan Fehmi Çoban ve İYİ Parti'nin ilk destekçilerinden olan Hayri Küçük’ün de istifa ettikleri öğrenildi.

Fehmi Küçük

Hayri Küçük

Bugün 13:59 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Muharrem Çakmak - Hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 17:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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