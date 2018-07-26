O taş ocağı kapatılacağına daha da büyüyor!

Tepkilere rağmen çalışmasını sürdüren AS Elmaslar adı firma, taşocağı için bölgeyi istediği gibi kullanmaktan çekinmedi. O taşocağı için geçtiğimiz yıl aralık ayında Kocaeli Valiliği tarafından kapatılmasına karar verilmişti. Bu karar rağmen yine de çalışmasını sürdüren taşocağı için bir kapatma kararı da Şubat ayında verilmişti. Tüm bu kararlara rağmen, mevcut stoktaki malzemenin tahliyesi bahanesi ile taşocağında çalışma hiç durmadı.

DAHA DA BÜYÜYOR

Şimdi ise taşocağı için yeni bir proje hazırlandı. Bölge halkı bu taşocağının tamamen kapatılması beklenirken hazırlanan bu proje ise şaşkınlık yarattı. Yeni projeye gör mevcut taşocağı alanın daha da büyütülmesi planlatılıyor. Mevcut alan 36.2 hektarlık bir artışla 48.62 hektara çıkartılacak. Kırma-Eleme Tesisi kapasitesi ise yıllık bir buçuk milyon tona çıkartılacak. Günde tek vardiyalı bir çalışama düzeni olan taşocağında ise 2 vardiyaya geçilerek gecede çalışma yapılacak. Daha önce 2 kez kapatma kararı verilen ve çevre halkının istemediği taşocağı ile ilgili hazırlanan proje Kocaeli Valiliği’ne sunuldu. Proje ile ilgili ÇED süreci başladı. Daha önce 3 kez “ÇED gerekli değildir” kararı verilen taşocağı ile ilgili şimdi ise ÇED toplantısı yapılması bekleniyor.