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Bugün 14:18 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:20 TSİ )

Başkan Köken, ‘Beyaz Baykuş’u izledi

Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği, belediyenin destekleriyle amatör vatandaşlardan oluşan tiyatrocularla birlikte ‘Beyaz Baykuş’ isimli tiyatro gösterisini Kandıra’da sahneledi.

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Kandıra’da tiyatronun yaygınlaştırılması için desteklerini sürdüren Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneğinin sergilediği ‘Beyaz Baykuş’ isimli tiyatro oyununu izledi. Tiyatro gösterisi yürekten çalışılmış, rolden öte gerçek bir ruh işlenmiş diyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, uyuşturucu maddenin bir aileyi yok edişini sahneleyen Beyaz Baykuş oyununu çok beğendi.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Üç perdeden oluşan ve Kandıra’da yaşayan amatör oyuncular tarafından sahnelenen oyunda Dr. Tuba Akıncı, Yusuf Ceylan, Avukat Figen Şentürk, Levent Aydoğdu, Seval Şimşek, Metin Gökmen, Hakkı Oruç, Cem Ulutaş, Anıl Aksoy, Erdim Aydoğdu, Sadi Sarıkaya, Necmi Kardaş, Mustafa Yıldız, Sezer Arı, Sebahattin Akyıldız, Ömer Buyuruk ve Rüstü Uygur rol alan Beyaz Baykuş izleyenlerinden tam not aldı. Toplumsal konulara parmak basan oyunda tüm tiyatroculara teşekkür eden Başkan Ünal Köken, tiyatroya yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Bugün 14:18 TSİ - Kültür-Sanat

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