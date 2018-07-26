Baykara ailesi geleneksel piknikte buluştu

İlimizin tanınan ailelerinden Baykara ailesi, her yıl gelenelsel hale getirilen piknik buluşmasını önceki gün düzenledi. Piknikte; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Melike Sözer ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Rümeysa Uçar da katdı. Piknik sonrası başarılı gençlere aile tarafından hediyeleri takdim edildi.

POLONYA İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Oldukça sıcak bir havada geçen piknik etkinliği, üniversite hayatının son yılını Polonya Wroclaw Üniversity of Economics’te tamamlayarak 25 gün önce Türkiye ye gelen Melike Sözer’in Polonya ve ziyaret etme imkanı bulduğu Avrupa ülkeleri ile ilgili tespit ve değerlendirmeleriyle keyifli bir hal aldı. Özel olarak hazırlanan yemeklerin afiyetle yendiği piknik, akşam saatlerine kadar devam etti.