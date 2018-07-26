Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:20 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Baykara ailesi geleneksel piknikte buluştu

Baykara ailesi, Kandıra Çakırcaali Divanı Çivelekler Köyü meydanın da piknik organizasyonu düzenledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin tanınan ailelerinden Baykara ailesi, her yıl gelenelsel hale getirilen piknik buluşmasını önceki gün düzenledi. Piknikte; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Melike Sözer ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Rümeysa Uçar da katdı. Piknik sonrası başarılı gençlere aile tarafından hediyeleri takdim edildi.

POLONYA İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Oldukça sıcak bir havada geçen piknik etkinliği, üniversite hayatının son yılını Polonya Wroclaw Üniversity of Economics’te tamamlayarak 25 gün önce Türkiye ye gelen Melike Sözer’in Polonya ve ziyaret etme imkanı bulduğu Avrupa ülkeleri ile ilgili tespit ve değerlendirmeleriyle keyifli bir hal aldı. Özel olarak hazırlanan yemeklerin afiyetle yendiği piknik, akşam saatlerine kadar devam etti.

Bugün 14:20 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fuarda, Gökhan Tepe coşkusu yaşandı mask
Fuarda, Gökhan Tepe coşkusu yaşandı
Ercan Topaca, kızının evlendirdi mask
Ercan Topaca, kızının evlendirdi
O saatlerde yağmur geliyor! mask
O saatlerde yağmur geliyor!
Urfalılar, Darıca’da sıra gecesiyle eğlendi mask
Urfalılar, Darıca’da sıra gecesiyle eğlendi
Esra’ya sürpriz doğum günü mask
Esra’ya sürpriz doğum günü
SURE projesinde mangal günü mask
SURE projesinde mangal günü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL