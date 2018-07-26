Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:50 TSİ )

Aracıyla ata çarpıp kaçan sürücü her yerde aranıyor

Gebze'de D-100 karayolunda ata çarpıp ayağının kırılmasına neden olan ve kaçan aracın sürücüsü her yerde aranıyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, dün gece D-100 karayolu sanayi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda başıboş gezen ata sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan at yere yığıldı. Ata çarpan araç ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı atı Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeki ekiplere teslim etti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda atın ayağının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı at tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüsü bulmak için inceleme başlattı.

Bugün 14:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Dr Ersoy Kandemir - At düşmanı!Yazıktır ata madem çarptın dur da bi yardım et be insanlıktan çıkmış güdük!

Yanıtla . 1Beğen 26 Temmuz 14:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...
2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi mask
2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi
"Beğen" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü mask
"Beğen" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
İki katlı bina alev alev yandı mask
İki katlı bina alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL