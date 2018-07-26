Olay, dün gece D-100 karayolu sanayi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda başıboş gezen ata sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan at yere yığıldı. Ata çarpan araç ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı atı Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeki ekiplere teslim etti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda atın ayağının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı at tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüsü bulmak için inceleme başlattı.
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Aracıyla ata çarpıp kaçan sürücü her yerde aranıyor
Gebze'de D-100 karayolunda ata çarpıp ayağının kırılmasına neden olan ve kaçan aracın sürücüsü her yerde aranıyor.
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - At düşmanı!Yazıktır ata madem çarptın dur da bi yardım et be insanlıktan çıkmış güdük!
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