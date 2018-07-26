İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çakar Sokakta S.E. (30) isimli bir şahıs ikamet ettiği apartmandaki 4. katın balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Çevreden şahısı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Psikolojik sorunları bulunduğu ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen S.E. bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından ikan edilerek aşağıya indirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.E.’yi kontrol amaçlı hastaneye götürdü.
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Psikolojik sorunları olan genç intihar etmek istedi
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde psikolojik sorunları olan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.
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Bugün 15:11 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(1 )
ÖmerÖ - Merhaba,
Pazarcı Serdar değil mi bu ?
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