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Psikolojik sorunları olan genç intihar etmek istedi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde psikolojik sorunları olan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çakar Sokakta S.E. (30) isimli bir şahıs ikamet ettiği apartmandaki 4. katın balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Çevreden şahısı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Psikolojik sorunları bulunduğu ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen S.E. bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından ikan edilerek aşağıya indirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.E.’yi kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Bugün 15:11 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

ÖmerÖ - Merhaba,

Pazarcı Serdar değil mi bu ?

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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