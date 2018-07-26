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Altıntaş: Çocuk dilenciliğini bitireceğiz

Gölcük’te düzenlenen, güvenlik, eğitim ve sağlık konularının ele alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Altıntaş, “Bölgemizde çocuk dilendiriciliğinin bitirilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız” dedi.

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Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, birim müdürleriyle yaptığı son toplantıda güvenlik, eğitim ve sağlık konularını ele aldı. Kaymakam Altıntaş öncülüğünde Değirmendere Cengiz Topel İlköğretim Okulu’nda yapılan toplantıya, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Raşit Yavuz, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz ve Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral katıldı.

ÜÇ KONU ELE ALINDI

Güvenlik, eğitim ve sağlık konularının ele alındığı toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalar, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konuşuldu. Altıntaş, toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıntıların giderilmesinde toplumun her kesimine görev düştüğünü, güvenlik konusunda öncelikle vatandaşların etrafındaki yabancıları ayırt edebilmesi, komşunu tanıması, ne iş yaptığını bilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

SURİYELİLER KONUSU

İlçede yaşamlarını sürdüren Suriyeli sığınmacıların sorunlarına işaret eden Altıntaş, “Suriye vatandaşlarının bölgeyle entegre sıkıntısı varsa onlara yardımcı olunması gereken konu varsa yardım çabasını göstereceğiz. Yine kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya karşı mücadele ile ilgili arkadaşlarımız gerekli çabayı harcıyorlar. Özellikle bu kötü alışkanlığı en aza indirmek için gerekli çalışmalarımız var” dedi.

“ÇOCUKLAR DİLENMEYECEK”

Çocuk dilenciliğine de değinen Altıntaş, şöyle konuştu: “Bölgemizde çocuk dilendirilmesi konusunun üzerine gideceğiz ve bu olumsuzluğu sıfıra indirmek için gerekli gayreti gösterileceğiz. Bu konuda seyyar ekiplerimiz var, emniyet, zabıta, aile ve sosyal politikalar, sosyal hizmetler bürosunda çalışmalar var. Bu kurumlarla ortak bir çalışma yaparak, kavşaklarda, çarşıda, camide dilenen hiçbir çocuğunun olmaması gerekir.”

Bugün 15:12 TSİ - Gündem

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