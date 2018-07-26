Alp: En başarılı ilçe Gölcük oldu

Açıklamalarında 15 Temmuz’u hatırlatan ve o tarihte toplumun ülkesine, bayrağına sahip çıktığını belirten ilçe başkanı Alp, “Benzer bir olay gerçekleşirse bizler ve milletimiz yeniden gözünü kırpmadan sokağa çıkacaktır” dedi.

“CHP VE İYİ PARTİ ANMADA OLMALIYDI”

15 Temmuz’la alakalı anma programlarının düzenlendiğini belirten Alp, “Milletimizin en hassas noktası vatanı, bayrağı ve bağımsızlığıdır. 15 Temmuz’un siyaseti olmaz. Keşke diğer siyasi partilerde düzenlenen etkinliklerde olsaydı. Milletin en önemli hassas olduğu noktada buydu, CHP ve İYİ Parti orada olmalıydı’ dedi.

“TAŞLAR YERİNE OTURACAK”

Açıklamasında il başkanlığına atanan Abdullah Eryarsoy’a da başarılar dileyen İdris Alp, yeni hükümet sisteminin de yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını dile getirdi. Alp, “6-7 ay sonra bu sistem daha çok hissedilecek. Taşlar yerine oturdukça bu sistemin getirisi vatandaşlara ve ülkemize yansıyacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliği her zaman dinamik yapıya sahip olmamız” ifadelerini kullandı.

“25’İNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

24 Haziran’da seçimlerinin ertesi sabahında yerel seçim için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Alp, şöyle konuştu: “Verileri elimize alıyoruz, hangi mahalleden ne kadar oy almışız, ne kadar hedefimiz var, bunların verilerini gözlemliyoruz. En yüksek aldığımız seçimi baz alıyoruz, mahalle mahalle verilere bakıp, ona göre analizimizi yapıyoruz. Bizler 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerine bu şekilde hazırlanıyoruz’ diyerek açıklamalarını bitirdi. Analizlerimize baktığımızda Kocaeli’de en başarılı ilçe Gölcük oldu. Bu bizi çok mutlu etti.”