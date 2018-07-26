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SİT alanında kazı yapan 2 kişi serbest bırakıldı

İzmit Kabaoğlu Mahallesinde iş makinesi ile birinci derecede SİT alanı ilan edilen bölgede tarihi eser aramak için kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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İzmit Kabaoğlu Mahallesi Üçtepeler mevkisinde bazı şahısların daha önceden tarihi eserlerin çıktığı bölgede iş makinesi kullanarak kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler birinci derece SİT alanı ilan edilen bölgede iş makinesi ile kazı yapan C.G. ile İ.Y. (43) isimli şüphelileri suçüstü gözaltına aldı. Şüphelilerin bölgede tarihi eser aramak amacıyla kazı yaptıkları iddia edilirken iş makinesi ve yanlarında bulunan çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bugün 15:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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