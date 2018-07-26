Bu onur Göksel Ali Argun’un

İlimizin başarılı spor adamlarından, 10 parmağında 10 marifet teknik direktörü Göksel Ali Argun, Milli takım antrenör kadrosunda yer aldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Ünye Belediyesi’nin 19 senedir düzenlemiş olduğu Uluslararası Kültür, Sanat ve turizm Festivali kapsamındaki organizasyon şenlik havasında geçecek. Milli Takım antrenör kadrosunda yer alan Argun “Ay Yıldızlı forma altında teknik adamlık yapacak olmak büyük bir gurur. Düşünen, değer veren ve bu görevi bizi layık görenlerimize çok teşekkür ediyorum. Erdem ÖVÜÇ – Özel Haber
TMVFL MİLLİ KARMA MAÇ PROGRAMI
28 Temmuz Cumartesi
TMVFL Milli Karma - Ordu Şöhretler
SAAT: 17:00
YER: Ordu Şehir Stadı
28 Temmuz Cumartesi
TMVFL Milli Karma- Ünye Veteran
SAAT: 20:45
YER: Ünye Belediyesi Plaj Tesisleri
28 Temmuz Pazar
TMVFL Milli Karma – Ünye Şöhretler Karması
SAAT: 18:00
YER: Ünye Şehir Stadı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz