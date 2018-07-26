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Bugün 17:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:30 TSİ )

Bu onur Göksel Ali Argun’un

Kısa adı TMVFL olan Türkiye Masterler Veteranlar Futbol Ligi’nden oluşan Milli Karma Ordu ve Ünye Veteranlar takımları ile karşılaşacak.

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İlimizin başarılı spor adamlarından, 10 parmağında 10 marifet teknik direktörü Göksel Ali Argun, Milli takım antrenör kadrosunda yer aldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünye Belediyesi’nin 19 senedir düzenlemiş olduğu Uluslararası Kültür, Sanat ve turizm Festivali kapsamındaki organizasyon şenlik havasında geçecek. Milli Takım antrenör kadrosunda yer alan Argun “Ay Yıldızlı forma altında teknik adamlık yapacak olmak büyük bir gurur. Düşünen, değer veren ve bu görevi bizi layık görenlerimize çok teşekkür ediyorum. Erdem ÖVÜÇ – Özel Haber

TMVFL MİLLİ KARMA MAÇ PROGRAMI

28 Temmuz Cumartesi

TMVFL Milli Karma - Ordu Şöhretler

SAAT: 17:00

YER: Ordu Şehir Stadı

28 Temmuz Cumartesi

TMVFL Milli Karma- Ünye Veteran

SAAT: 20:45

YER: Ünye Belediyesi Plaj Tesisleri

28 Temmuz Pazar

TMVFL Milli Karma – Ünye Şöhretler Karması

SAAT: 18:00

YER: Ünye Şehir Stadı

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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