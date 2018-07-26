Turp gibiyiz 41 KERE MAŞALLAH!

Yeşil Siyahlılar çok önem verdiği sağlık kontrollerine devam ediyor. Dün Symbol Avm yanında yer alan ve aynı zamanda Kocaelispor’un sağlık sponsoru olan Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde bir dizi testten geçen futbolcularımızın sağlık durumlarının çok iyi olduğu ifade edildi.

TEPEDEN TIRNAĞA TARANDILAR

Medical Park Kocaeli Hastanesiyönetimi, doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanları ve personeli, Kocaelisporlu futbolcularla yakından ilgilenirken futbolcular da gösterilen ilgiden dolayı hayli memnun kaldılar. Önceki gün 9, dün de 10 kişiden oluşan futbolcu grubu tepeden tırnağa tarandı. Kalp başta olmak üzere kas ve iskelet sistemini ilgilendiren tüm parametreleri dikkatlice takip edilen Yeşil Siyahlıların futbol oynamaya elverişli olduğu ifade edildi. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Erhan Çıplaklıgil, Kocaelispor’a yeni sezonda başarı diledi.

DÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN FUTBOLCULAR

Burak Süleyman

Kadir Öge

Kerem Yıldırım (A Takım)

Kemal Can Aydemir

Ali Keten

Gökdeniz Bayrakdar

Onur Öztonga

Fatih Adıgüzel

Abdullah Berk Karadağ

Kerem Yıldırım (Alt Yapı)