Turp gibiyiz 41 KERE MAŞALLAH!

Yeşil Siyahlılar çok önem verdiği sağlık kontrollerine devam ediyor. Dün Symbol Avm yanında yer alan ve aynı zamanda Kocaelispor’un sağlık sponsoru olan Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde bir dizi testten geçen futbolcularımızın sağlık durumlarının çok iyi olduğu ifade edildi.
TEPEDEN TIRNAĞA TARANDILAR
Medical Park Kocaeli Hastanesiyönetimi, doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanları ve personeli, Kocaelisporlu futbolcularla yakından ilgilenirken futbolcular da gösterilen ilgiden dolayı hayli memnun kaldılar. Önceki gün 9, dün de 10 kişiden oluşan futbolcu grubu tepeden tırnağa tarandı. Kalp başta olmak üzere kas ve iskelet sistemini ilgilendiren tüm parametreleri dikkatlice takip edilen Yeşil Siyahlıların futbol oynamaya elverişli olduğu ifade edildi. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Erhan Çıplaklıgil, Kocaelispor’a yeni sezonda başarı diledi.
DÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN FUTBOLCULAR
Burak Süleyman
Kadir Öge
Kerem Yıldırım (A Takım)
Kemal Can Aydemir
Ali Keten
Gökdeniz Bayrakdar
Onur Öztonga
Fatih Adıgüzel
Abdullah Berk Karadağ
Kerem Yıldırım (Alt Yapı)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz