Hamit Maden sonunda konuştu!

Sorulara kaçamak cevap veren Maden, ser verdi sır vermedi!

PENDİKSPOR MAÇINI İZLEDİ

Körfez Spor Kulübü’nde geçen sezonun devre arasında kulübün hisselerinin tamamını alarak kulübün başkanı olan Hamit Maden, Körfez Spor Kulübü’nün 2-1 mağlup olduğu Pendikspor ile oynanan ilk hazırlık maçını izledi. Maden maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaparken ağzından kelimeler bir türlü düşmedi. Kısacası Maden ser verdi sır vermedi.

TRANSFERDE NETLİK YOK

Transfer açma konusunda netliğin olmadığını belirten Maden şu ifadelere yer verdi: Geçen sezonun ortasında takımı aldık. Takdir edersiniz ki bu dönemde bir hedef belirlemesi yapmak zordur. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Transferi açma çalışmalarımız var. Henüz bir netlik yok. 3-4 yıldan gelen borçlar var. Onlarla ilgilenmek durumundayız. Ancak transferi açma çabalarımız sürüyor.

ŞİRKET YA DA ŞAHIS TAKIMI DEĞİLİZ

Her kulübün hedefi üstlerde oynamak. Sezon içinde neler olur biter bilemeyiz. Şimdiden peşin hüküm vermek hayalcilik olur. Hocamız ve futbolcularımız iyi çalışıyor. Bizler kendilerine inanıyoruz. Buraya bir şirket ya da şahıs takımı olarak bakmamak lazım. Körfez’i ve Kocaeli’yi temsil ediyoruz. Tüm halkın, özellikle de Körfezlilerin bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Yeni bir ekip olmamıza rağmen ikinci lig takımı ile başa baş mücadele ettik. Performansımız çok düşük değildi. Zamanla çok daha iyi olacağız. Ali KÖKSAL