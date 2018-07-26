İlimizin kıdemli ve başarılı hakemlerinden Selim Akman tüm eş, dost, akrabalarını ve sevenlerini oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine bekliyor. 29 Temmuz Pazar günü saat 13.30’daki cemiyet Sarımeşe Mahallesi Burgaz Sokak No: 11 adresinde olacak. Türkiye şampiyonu karateci Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti için saat 12.00’da konvoy kalkacak.
Bugün 15:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:50 TSİ )
Yumurtanın sarısı…
İlimizin kıdemli ve başarılı hakemlerinden Selim Akman tüm eş, dost, akrabalarını ve sevenlerini oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine bekliyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:49 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz