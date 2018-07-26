Yumurtanın sarısı…

İlimizin kıdemli ve başarılı hakemlerinden Selim Akman tüm eş, dost, akrabalarını ve sevenlerini oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyetine bekliyor. 29 Temmuz Pazar günü saat 13.30’daki cemiyet Sarımeşe Mahallesi Burgaz Sokak No: 11 adresinde olacak. Türkiye şampiyonu karateci Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti için saat 12.00’da konvoy kalkacak.