İzmit GB yeni yönetimi bir araya geldi

Genç ve başarılı iş adamı aynı zamanda kulübün yöneticilerinden Fatih Ateş'in sahibi olduğu nezih mekan Ateş Izgara’daakşam 8’de başlayan toplantı gece 11’e kadar sürdü.

BAŞKAN ARTUĞ OLDU

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda plan ve projeler masaya yatırıldı. İzmit Gençlerbirliği’nde başkanlığı emekli bankacı, kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Sacit Evla Artuğ yapacak. Ayrıca yönetimde Neslihan Tamer de yöneticilik yapacak.

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ YENİ YÖNETİMİ

Sacit Evla Artuğ - Başkan

Neslihan Tamer

Ercan Gündüz

Zafer Durmaz

Mehmet Akif Karaman

Ünver Çetin

Halil Öksüz

Ümit Erol Bakıcı

Faruk Özcan

Fatih Ateş

Mehmet Güçlü

Osman Gözler

Melih Çetinkaya

Nazif Uçar

Hakan Aksu

Mehmet Karabulut

Kadir Uzunoğlu

Fatih Altun

Köksal Altıntaş

Bülent Denli

Tahsin Adıgüzel

İsmail Yorulmaz