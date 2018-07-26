İzmit GB yeni yönetimi bir araya geldi

Genç ve başarılı iş adamı aynı zamanda kulübün yöneticilerinden Fatih Ateş'in sahibi olduğu nezih mekan Ateş Izgara’daakşam 8’de başlayan toplantı gece 11’e kadar sürdü.
BAŞKAN ARTUĞ OLDU
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda plan ve projeler masaya yatırıldı. İzmit Gençlerbirliği’nde başkanlığı emekli bankacı, kentimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Sacit Evla Artuğ yapacak. Ayrıca yönetimde Neslihan Tamer de yöneticilik yapacak.
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ YENİ YÖNETİMİ
Sacit Evla Artuğ - Başkan
Neslihan Tamer
Ercan Gündüz
Zafer Durmaz
Mehmet Akif Karaman
Ünver Çetin
Halil Öksüz
Ümit Erol Bakıcı
Faruk Özcan
Fatih Ateş
Mehmet Güçlü
Osman Gözler
Melih Çetinkaya
Nazif Uçar
Hakan Aksu
Mehmet Karabulut
Kadir Uzunoğlu
Fatih Altun
Köksal Altıntaş
Bülent Denli
Tahsin Adıgüzel
İsmail Yorulmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz