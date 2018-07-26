İzmit GB’de teknik kadro belli oldu

Ercan Gündüz’ün genel kaptan olduğu takımda kulübün kurucularından Zafer Durmaz,amatör liglerin golcü isimlerinden ve çalışan isim Mehmet Akif Karaman, geçen yıl da takımda bulunan Nazif Uçar, aynı zamanda hakem olan Seda Bayram ile eski kaleci ve saha komiseri Mahir Gürsucu yer aldı. Karaman, Bayram ve Gürsucu kulübün yeni yüzleri oldu.