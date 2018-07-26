Ercan Gündüz’ün genel kaptan olduğu takımda kulübün kurucularından Zafer Durmaz,amatör liglerin golcü isimlerinden ve çalışan isim Mehmet Akif Karaman, geçen yıl da takımda bulunan Nazif Uçar, aynı zamanda hakem olan Seda Bayram ile eski kaleci ve saha komiseri Mahir Gürsucu yer aldı. Karaman, Bayram ve Gürsucu kulübün yeni yüzleri oldu.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:54 TSİ )
İzmit GB’de teknik kadro belli oldu
Başkanlığını Sacit Evla Artuğ’un yaptığı İzmit Gençlerbirliği’nde teknik ekip belli oldu.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz