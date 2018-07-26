Kocaeli Güneşspor’da Mehmet Tanrıverdi ile yola devam kararı verildi. Geçen sezon da hem A takım hem de U-19’u çalıştıran Tanrıverdi, geçen yılki kemik kadronun korunduğunu ve genç bir kadro ile Süper Amatör Lig’de mücadele edeceklerini belirtti.
Bugün 15:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
Güneş, Tanrıverdi ile devam ediyor
Kocaeli Güneşspor’da Mehmet Tanrıverdi ile yola devam kararı verildi.
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Bugün 15:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz