Güneş, Tanrıverdi ile devam ediyor

Kocaeli Güneşspor’da Mehmet Tanrıverdi ile yola devam kararı verildi. Geçen sezon da hem A takım hem de U-19’u çalıştıran Tanrıverdi, geçen yılki kemik kadronun korunduğunu ve genç bir kadro ile Süper Amatör Lig’de mücadele edeceklerini belirtti.