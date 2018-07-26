Harun Kayraldağ Uzuntarla Belediye’de

İlimizin genç, idealist ve başarılı teknik adamlarından Harun Kayraldağ önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig takımlarından Uzuntarla Belediyespor’u çalıştıracak. Geçen sezon da aynı ekip ile sezona başlayan, kısıtlı kadro ve bütçe ile çok önemli işlere imza atan Kayraldağ, Uzuntarla’yı 1. Küme Play-Off yarı finali oynattı. Kayraldağ son olarak Körfez ekibi Yarımcaspor’u çalıştırmıştı.