İlimizin genç, idealist ve başarılı teknik adamlarından Harun Kayraldağ önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig takımlarından Uzuntarla Belediyespor’u çalıştıracak. Geçen sezon da aynı ekip ile sezona başlayan, kısıtlı kadro ve bütçe ile çok önemli işlere imza atan Kayraldağ, Uzuntarla’yı 1. Küme Play-Off yarı finali oynattı. Kayraldağ son olarak Körfez ekibi Yarımcaspor’u çalıştırmıştı.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
Harun Kayraldağ Uzuntarla Belediye’de
İlimizin genç, idealist ve başarılı teknik adamlarından Harun Kayraldağ önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig takımlarından Uzuntarla Belediyespor’u çalıştıracak.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz