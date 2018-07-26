Belediye Derince, çift çalışma yaptı

Gündüz kros yapan takım akşam sahaya indi. Derince Stadı’ndaki ilk antrenmanda teknik ekip, iç ve dış transferler bir arada fotoğraf verdi. Kadrosunda 33 futbolcu bulunan Derince’nin sezon öncesi kampı Ankara Kızılcahamam’da olacak.
DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ
Ufuk Gülez – Gebzespor
Cihan Halil – Nusretiye
Furkan Coşkun –Karasuspor
Alihan Tezel – Kandıra GB
Özcan Özdemir – Silifke
Taha Yavuz Yılmaz – Nilüfer Erdemli
Ozan Albayrak – Kocaeli Güneş
Sergen Altıntaş –Arsinspor
Özgür Gökkıyas - Çarşambaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz