Belediye Derince, çift çalışma yaptı

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Gündüz kros yapan takım akşam sahaya indi. Derince Stadı’ndaki ilk antrenmanda teknik ekip, iç ve dış transferler bir arada fotoğraf verdi. Kadrosunda 33 futbolcu bulunan Derince’nin sezon öncesi kampı Ankara Kızılcahamam’da olacak.

DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Ufuk Gülez – Gebzespor

Cihan Halil – Nusretiye

Furkan Coşkun –Karasuspor

Alihan Tezel – Kandıra GB

Özcan Özdemir – Silifke

Taha Yavuz Yılmaz – Nilüfer Erdemli

Ozan Albayrak – Kocaeli Güneş

Sergen Altıntaş –Arsinspor

Özgür Gökkıyas - Çarşambaspor