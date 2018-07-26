Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:57 TSİ )

Belediye Derince, çift çalışma yaptı

BAL takımlarından Belediye Derincespor önceki gün çift çalışma yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gündüz kros yapan takım akşam sahaya indi. Derince Stadı’ndaki ilk antrenmanda teknik ekip, iç ve dış transferler bir arada fotoğraf verdi. Kadrosunda 33 futbolcu bulunan Derince’nin sezon öncesi kampı Ankara Kızılcahamam’da olacak.

DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Ufuk Gülez – Gebzespor

Cihan Halil – Nusretiye

Furkan Coşkun –Karasuspor

Alihan Tezel – Kandıra GB

Özcan Özdemir – Silifke

Taha Yavuz Yılmaz – Nilüfer Erdemli

Ozan Albayrak – Kocaeli Güneş

Sergen Altıntaş –Arsinspor

Özgür Gökkıyas - Çarşambaspor

Bugün 18:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Süper yetenek Beşiktaş’a gidiyor! mask
Süper yetenek Beşiktaş’a gidiyor!
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar! mask
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar!
Bu Körfez’de umut var! mask
Bu Körfez’de umut var!
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı mask
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı
Gençler 3’ledi! mask
Gençler 3’ledi!
Çubuklu futboldan memnun mask
Çubuklu futboldan memnun
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL