Kartepe Kupası şölenine çok az kaldı

28 Temmuz Pazartesi – Arslanbey Stadı
18.30: Uzuntarla – Derbent
20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.
29 Temmuz Pazar – Acısu Stadı
18.30: Acısu – Avluburun
20.30: Eşme - Nusretiye
15 takımın mücadele edeceği Kartepe Kupası’nda ilk maçlar Pazar günü Arslanbey, ikinci gün maçları da Pazartesi günü Acısu Stadı’nda oynanacak. İşte ilk 2 gün programı.
18.30: Uzuntarla – Derbent
20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.
18.30: Acısu – Avluburun
20.30: Eşme - Nusretiye
Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz