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Derince Belediyesi, Çenesuyu'nu kiralıyor

Derince Belediyesi, ilçenin en önemli markası olan Çenesuyu’nu kiralamaya hazırlanıyor.

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Çenesuyu’nun kiralanması ile ilgili verilen ihale ilanına göre, aylık 250 bin lira kira bedeli isteniyor. 3 yıllık peşin olarak istenen kira bedelini toplamı ise 9 milyon lira. Yapılacak olan ihale ile, Çenesuyu doğal kaynak suyunun dolum tesisi binası ve tesis içerisindeki üretim için kullanılan tüm makine ve teçhizatlar, depolar, müştemilatlar, Çenesuyu Kaşık Tesisi ve Çınarlı Mahalesi’nde bulunan taşınmazlar ile Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan su kaynaklarının, kaynaktan fabrikadaki üretim tesislerine, üretim tesislerinden Çenesuyu kaşık tesislerine kadar olan isale hattı bulunuyor. Aynı zamanda Çenesuyu isim hakkı da verilmiş olacak. İhale 7 Ağustos günü Derince Belediye binasında yapılacak.

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Yorumlar

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Evliyaa - Yerel seçimlere 1 yıldan az süre varken 3 yıllık ihale yapılması ve paranın peşin alınması neticesin de de harcanması yanlıştır. Seçim sonrası gelecek kişinin kaynağının elinden alınması ve yapmayı düşündüğü yatırımların engellenmesi demektir. Nokta

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 17:24

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