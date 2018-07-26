MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılan yüzde 15'lik zammın insani ve vicdani olmadığını söyledi.
Bugün 17:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:41 TSİ )
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılan zammı değerlendirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:31 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz