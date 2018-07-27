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Trafikte silahlar konuştu: 1 yaralı!

Gebze'de maddi hasarlı kaza sonrasında çıkan tartışmada kazaya karışan sürücülerden biri, diğerini silahla yaraladı.

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Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi 1809. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ST 7988 plakalı otomobil ile Tahir K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrasında sürücülerden biri, yanındaki silahı çıkartarak havaya 3 el ateş açtı. Ardından silahı Tahir K.'ya doğrultan şahıs, Tahir K.'yı bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tahir K.'yı Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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