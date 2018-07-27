Özellikle Sanayi bölgesinde bulunan hurdacıların katıldığı toplantı belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde yapıldı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, eskiden mahalle aralarında faaliyet gösteren hurdacıların buralardan kaldırıldığını hatırlatarak “Çevreyi kirleterek, insanları rahatsız edici faaliyetler içinde olunmayacak. Bu tür faaliyetler içinde bulunanlar hakkında cezai işlem yaparız. Kaldırımları, yolları sakın işgal etmeyin. Sizlere gösterilen alanlarda faaliyette bulunun” uyarısında bulundu. Ergin, hurdacılarla yapılan toplantıda ruhsatsız faaliyette bulunmanın suç olduğunu halen ruhsatı bulunmayanların en kısa süre içinde ruhsat almalar gerektiğini de hatırlatarak” ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir” dedi.
Bugün 09:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:29 TSİ )
Belediye, hurdacıları uyardı!
İzmit Belediyesi’nde hurdacılarla bir toplantı yapıldı.
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Bugün 09:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz