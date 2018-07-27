Farkındalık ve Dans Festivali bu kez Antalya'da

Dünya Değişim Akademisi “Değişim İle Özgürleş” konsepti ile bu bayram Antalya’da Akra Hotel’de Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor. 21-26 Temmuz tarihlerinde tam 6 gün, Akdeniz’in muhteşem kıyılarından birinde, Antalya’da enfes bir tatil olanağı hazırlanıyor. 15 farklı Değişim çalışması ile tepeden tırnağa değişirken, harika dans partileriyle coşabilir, Beydağları manzarasında deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük rutin yaşamın sıkıcılığından uzaklaşarak değişime uyanmak için düzenlenen bu Farkındalık ve Dans Festivali, yenilenmek ve değişmek için müthiş bir fırsat. Heyecan ve adrenalin arayanlardan sakinlik ve sükunet hayaliyle dolu olanlara, çocuklu ailelerden kaşif gezginlere kadar herkese hitap ediyor. Yenilenmek, değişmek ve özgürleşmek isteyenler kaçırmayın!!

Festivaldeki Değişim Programları;

- Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Merhamet, Saf Sevgi, Tatminlik, İletişim Yeteneği, Zihinsel Güç ve Evrenle Bağlantı gücünün geliştirilmesine yönelik 9 özel çalışma.

- İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar, Dans Workshopları ve Dans Partisi, Film ve Tiyatro gösterimi. Sunumlar ve kitaplar.

- Stres Yönetimi Çalışması: Strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verilen tepkilerin yönetimi.

- Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme.

- Korkuyu Aşma Sanatı: İnsanı felç eden korku duygusu aşıldığında yaşamı doyasıya yaşama sevincini deneyimleme.

- Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmayı sağlama.

Türkiye’nin cennet mekanlarında her ay Farkındalık Festivalleri düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi etkinliği, yurt içi ve dışından katılabilecek herkese açık. Organizasyona ev sahipliği yapan deniz kıyısındaki otel, ince zevklerle donatılmış ve gastronomiden hizmete kadar kendine özgü stili ile üstün kalite anlayışına sahip bir tatil olanağı sunuyor.

PROGRAM DETAYI:

21 Ağustos Salı

10.00 – Otel giriş

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Öfkeyi dönüştürme Sanatı

15.00 – Salsa Workshop

17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında sorulara cevaplar

22 Ağustos Çarşamba

08.00 – Pelvis Enerji Merkezi – Yaratıcılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Salsa Workshop

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Korkuyu Aşma Sanatı

15.00 – Bachata Workshop

17.00 – Karın Enerji merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Farkındalık Ateşi Dans Gösterileri

23 Ağustos Perşembe

08.00 – Kalp enerji merkezi çalışması – Merhametin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Latin Pop Workshop

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Stres Yönetimi

15.00 – Bachata Workshop

17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – 3. Dünya Koreografi Şampiyonası

24 Ağustos Cuma

08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Salsa Workshop

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15.00 – Bachata Workshop

17.00 – Damak Enerji Merkezi çalışması – Tatminliğin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

21.00 – Dance Party

25 Ağustos Cumartesi

08.00 – Alın Enerji merkezi çalışması – Zihinsel Gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Tango Workshop

15.00 – Nefes çalışması

16.00 – Zumba

17.00 – Tango Workshop

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi

26 Ağustos Pazar

08.00 – Tepeüstü Enerji merkezi çalışması – Evrenle Bağlantının geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.00 – Otel çıkış

Kayıt ve detaylı bilgi için

0 212 243 96 42 - 0 533 251 75 83