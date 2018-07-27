Farkındalık ve Dans Festivali bu kez Antalya'da

Dünya Değişim Akademisi “Değişim İle Özgürleş” konsepti ile bu bayram Antalya’da Akra Hotel’de Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor. 21-26 Temmuz tarihlerinde tam 6 gün, Akdeniz’in muhteşem kıyılarından birinde, Antalya’da enfes bir tatil olanağı hazırlanıyor. 15 farklı Değişim çalışması ile tepeden tırnağa değişirken, harika dans partileriyle coşabilir, Beydağları manzarasında deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
Günlük rutin yaşamın sıkıcılığından uzaklaşarak değişime uyanmak için düzenlenen bu Farkındalık ve Dans Festivali, yenilenmek ve değişmek için müthiş bir fırsat. Heyecan ve adrenalin arayanlardan sakinlik ve sükunet hayaliyle dolu olanlara, çocuklu ailelerden kaşif gezginlere kadar herkese hitap ediyor. Yenilenmek, değişmek ve özgürleşmek isteyenler kaçırmayın!!
Festivaldeki Değişim Programları;
- Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Merhamet, Saf Sevgi, Tatminlik, İletişim Yeteneği, Zihinsel Güç ve Evrenle Bağlantı gücünün geliştirilmesine yönelik 9 özel çalışma.
- İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar, Dans Workshopları ve Dans Partisi, Film ve Tiyatro gösterimi. Sunumlar ve kitaplar.
- Stres Yönetimi Çalışması: Strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verilen tepkilerin yönetimi.
- Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme.
- Korkuyu Aşma Sanatı: İnsanı felç eden korku duygusu aşıldığında yaşamı doyasıya yaşama sevincini deneyimleme.
- Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmayı sağlama.
Türkiye’nin cennet mekanlarında her ay Farkındalık Festivalleri düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi etkinliği, yurt içi ve dışından katılabilecek herkese açık. Organizasyona ev sahipliği yapan deniz kıyısındaki otel, ince zevklerle donatılmış ve gastronomiden hizmete kadar kendine özgü stili ile üstün kalite anlayışına sahip bir tatil olanağı sunuyor.
PROGRAM DETAYI:
21 Ağustos Salı
10.00 – Otel giriş
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Öfkeyi dönüştürme Sanatı
15.00 – Salsa Workshop
17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında sorulara cevaplar
22 Ağustos Çarşamba
08.00 – Pelvis Enerji Merkezi – Yaratıcılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Salsa Workshop
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Korkuyu Aşma Sanatı
15.00 – Bachata Workshop
17.00 – Karın Enerji merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Farkındalık Ateşi Dans Gösterileri
23 Ağustos Perşembe
08.00 – Kalp enerji merkezi çalışması – Merhametin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Latin Pop Workshop
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Stres Yönetimi
15.00 – Bachata Workshop
17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – 3. Dünya Koreografi Şampiyonası
24 Ağustos Cuma
08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Salsa Workshop
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15.00 – Bachata Workshop
17.00 – Damak Enerji Merkezi çalışması – Tatminliğin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
21.00 – Dance Party
25 Ağustos Cumartesi
08.00 – Alın Enerji merkezi çalışması – Zihinsel Gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Tango Workshop
15.00 – Nefes çalışması
16.00 – Zumba
17.00 – Tango Workshop
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi
26 Ağustos Pazar
08.00 – Tepeüstü Enerji merkezi çalışması – Evrenle Bağlantının geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Otel çıkış
Kayıt ve detaylı bilgi için
0 212 243 96 42 - 0 533 251 75 83
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz