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Erol Köse'nin acı günü!

Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin kız kardeşi Bennur Ünlüler vefat etti.

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Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin kız kardeşi Bennur Ünlüler (70) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacaktır.

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Yorumlar

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 hamzet Irmak - Kederli ailesine dostlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Işığı bol olsun.

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 09:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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