Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin kız kardeşi Bennur Ünlüler (70) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacaktır.
Bugün 09:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Erol Köse'nin acı günü!
Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin kız kardeşi Bennur Ünlüler vefat etti.
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Yorumlar
(1 )
hamzet Irmak - Kederli ailesine dostlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Işığı bol olsun.
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