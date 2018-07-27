Alınan bilgi ve iddialara göre, Kandıra Akçabeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.O. (46) alkollü halde, daha önceden tartışmalı olduğu komşusu Oktay Balkan (23)’ın evine giderek kendisini bira almaya götürmesini ya da bira alıp gelmesini istedi. İsteğin Oktay Balkan tarafından reddedilmesine sinirlenen H.O., küfür ederek Balkan’a saldırdı. Çıkan tartışma sonrası H.O., Oktay Balkan ve aile fertleri tarafından evin önünden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra evinden çıkan ve köy kahvesine giden Oktay Balkan oyun seyrederken, kendisini peşinden takip eden H.O.tarafından sırtından bıçaklandı.
DURUMU AĞIR
Kanlar içinde yere yığılan Balkan, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile sırtında bıçak saplı olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Balkan daha sonra Umuttepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Balkan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken bıçaklama sonrası olay yerinden kaçan H.O. ise Kefken Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz