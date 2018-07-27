Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:47 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:52 TSİ )

Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

Kandıra'da 23 yaşındaki genç, bira almaya gitmediği için alkollü komşusu tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgi ve iddialara göre, Kandıra Akçabeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.O. (46) alkollü halde, daha önceden tartışmalı olduğu komşusu Oktay Balkan (23)’ın evine giderek kendisini bira almaya götürmesini ya da bira alıp gelmesini istedi. İsteğin Oktay Balkan tarafından reddedilmesine sinirlenen H.O., küfür ederek Balkan’a saldırdı. Çıkan tartışma sonrası H.O., Oktay Balkan ve aile fertleri tarafından evin önünden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra evinden çıkan ve köy kahvesine giden Oktay Balkan oyun seyrederken, kendisini peşinden takip eden H.O.tarafından sırtından bıçaklandı.

DURUMU AĞIR

Kanlar içinde yere yığılan Balkan, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile sırtında bıçak saplı olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Balkan daha sonra Umuttepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Balkan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken bıçaklama sonrası olay yerinden kaçan H.O. ise Kefken Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün 09:47 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...
2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi mask
2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi
"Beğen" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü mask
"Beğen" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi mask
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL