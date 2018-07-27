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Finlandiya’dan Ford geçecek!

Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.

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Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Castrol Ford Team Türkiye, 26-29 Temmuz tarihleri arasında WRC’nin 8. ayağı olan ve toplam 23 etaptan oluşan Neste - Finlandiya Rallisi’nde başarı peşinde koşacak.

YÜKSEK ZIPLAMALAR OLACAK

29 Temmuz Pazar günü sona erecek olan, sezonun 8. yarışı olan ve dünyanın en hızlı toprak rallisi olarak kabul edilen Neste - Finlandiya Rallisi aynı zamanda yapıldığı bölgeden dolayı 1000 Göller Rallisi olarak da biliniyor. Toplam 23 etaptan oluşan zorlu rallide, 104 ekibin start alması beklenirken, Finlandiya’nın orta bölgesinde ormanlık bir arazide yer alan ve göller arasına gömülmüş zorlu etaplar, daha önceki senelerden ralli severlerin oldukça alışık olduğu uzun ve yüksek zıplamalara da ev sahipliği yapacak.

Bugün 10:04 TSİ - Spor

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