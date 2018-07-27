Belediye Derince hızlı başladı

Günü çift antrenmanla geçen Derince ekibi gündüz kros yapıyor, akşam sahaya iniyor. Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yöneticiler yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederken lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirttiler. Belediye Derince ilk etabı çalışmalarını tesislerinde yapacak, sezon öncesi kampını ise 7-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapacak.