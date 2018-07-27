Günü çift antrenmanla geçen Derince ekibi gündüz kros yapıyor, akşam sahaya iniyor. Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yöneticiler yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederken lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirttiler. Belediye Derince ilk etabı çalışmalarını tesislerinde yapacak, sezon öncesi kampını ise 7-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapacak.
Bugün 10:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:07 TSİ )
Belediye Derince hızlı başladı
BAL takımlarından Belediye Derincespor hazırlıklarını sürdürüyor.
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Bugün 10:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz