Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye’de Off-Road Şenliği’nde heyecan zirve yapacak. Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde “Kartepe Off-Road Şenliği” yarın ve Pazar günü Maşukiye’de gerçekleştirilecek. Off-Road heyecanını yaşamak isteyen tüm yarış severler Kartepe Belediyesi Kartepe Off-Road Şenliği’nde olacak. Şenliklerin motor ve doğa sporları tutkunları tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.
Bugün 10:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:08 TSİ )
Yarın Off Road var!
Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye’de Off-Road Şenliği’nde heyecan zirve yapacak.
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Bugün 10:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz