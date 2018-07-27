Yarın Off Road var!

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye’de Off-Road Şenliği’nde heyecan zirve yapacak. Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde “Kartepe Off-Road Şenliği” yarın ve Pazar günü Maşukiye’de gerçekleştirilecek. Off-Road heyecanını yaşamak isteyen tüm yarış severler Kartepe Belediyesi Kartepe Off-Road Şenliği’nde olacak. Şenliklerin motor ve doğa sporları tutkunları tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.