Körfez'de yarış dolu hafta sonu!

Türkiye Pist Şampiyonası haricinde Corsa OPC Cup 2. ayak yarışlarına da ev sahipliği yapacak organizasyon kapsamında 4 ayrı yarış gerçekleştirilecek. Bugün tüm serilerde antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Saat 15:30’da da 12 turluk Corsa OPC Cup 1.yarışı koşulacak.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK
1.950 metre uzunluğundaki pistte 20’şer tur üzerinden yarışacak olan Super ve Maxi grup birlikte start alacaklar. 12:00’de ilk yarış koşulurken, Saat 14:00’de Corsa OPC Cup ikinci yarışı ve 15:00’de Super ve Maxi grup ikinci yarışı ile son bulacak organizasyon, 16:30’daki ödül töreniyle tamamlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz