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Bugün 10:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Körfez'de yarış dolu hafta sonu!

Türkiye Pist Şampiyonası’nda 3. ayak yarışları bugün ve yarın tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından SPOR TOTO katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.

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Türkiye Pist Şampiyonası haricinde Corsa OPC Cup 2. ayak yarışlarına da ev sahipliği yapacak organizasyon kapsamında 4 ayrı yarış gerçekleştirilecek. Bugün tüm serilerde antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Saat 15:30’da da 12 turluk Corsa OPC Cup 1.yarışı koşulacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

1.950 metre uzunluğundaki pistte 20’şer tur üzerinden yarışacak olan Super ve Maxi grup birlikte start alacaklar. 12:00’de ilk yarış koşulurken, Saat 14:00’de Corsa OPC Cup ikinci yarışı ve 15:00’de Super ve Maxi grup ikinci yarışı ile son bulacak organizasyon, 16:30’daki ödül töreniyle tamamlanacak.

Bugün 10:07 TSİ - Spor

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