Körfez'de yarış dolu hafta sonu!

Türkiye Pist Şampiyonası haricinde Corsa OPC Cup 2. ayak yarışlarına da ev sahipliği yapacak organizasyon kapsamında 4 ayrı yarış gerçekleştirilecek. Bugün tüm serilerde antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Saat 15:30’da da 12 turluk Corsa OPC Cup 1.yarışı koşulacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

1.950 metre uzunluğundaki pistte 20’şer tur üzerinden yarışacak olan Super ve Maxi grup birlikte start alacaklar. 12:00’de ilk yarış koşulurken, Saat 14:00’de Corsa OPC Cup ikinci yarışı ve 15:00’de Super ve Maxi grup ikinci yarışı ile son bulacak organizasyon, 16:30’daki ödül töreniyle tamamlanacak.