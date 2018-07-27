Şampiyon Beylikbağı Köşker’i ziyaret etti

Yerel liglerde U-11, 13, 14, 15, 16 ve 17 yaş şampiyonu olan Beylikbağıspor, U14-15-16 Türkiye şampiyonasına giderek U15-16 Türkiye şampiyonası 1. kademe şampiyonu oldu. Türkiye’de son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, yöneticileri ve teknik heyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Belediye meclis üyesi Musa Çınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Köşker, başarılarından ötürü futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.