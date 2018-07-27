Yerel liglerde U-11, 13, 14, 15, 16 ve 17 yaş şampiyonu olan Beylikbağıspor, U14-15-16 Türkiye şampiyonasına giderek U15-16 Türkiye şampiyonası 1. kademe şampiyonu oldu. Türkiye’de son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, yöneticileri ve teknik heyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Belediye meclis üyesi Musa Çınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Köşker, başarılarından ötürü futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.
Bugün 10:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:10 TSİ )
Şampiyon Beylikbağı Köşker’i ziyaret etti
U-15 ve 16 Türkiye Şampiyonası’nda son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, kupalarını alıp Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti.
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Bugün 10:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz