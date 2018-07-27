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Plaj voleybolu için geri sayım başladı

4-5 Ağustos tarihlerinde Cebeci sahilinde yapılacak olan Kocaeli Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası için geri sayım başladı.

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2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvada 32 takım yer alacak. Tek set üzerinden eleme usulüne göre düzenlenecek turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE İZİN YOK

Turnuvaya 18 yaşından büyük sporcular katılabilecek ve turnuvada uygulanmakta olan voleybol kuralları geçerli olacak. Turnuvada 2 kez mağlup olan takım turnuvaya veda edecek. Maçlar tek sette kazanılmış 21 sayı üzerinden oynanacak. Final maçı ise tek set 25 sayı üzerinden oynanacak.

BİLGİ İÇİN

Büyük heyecana sahne olması beklenen maçlar 10:00 ile 16:00 saatleri arasında oynanacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne giderek başvuruda bulunabilecek. Başvuru için 444 1 141 ve 0 262 335 53 49 numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 3 Ağustos.

Bugün 10:09 TSİ - Spor

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