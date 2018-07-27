Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan ile Avrupa ve Dünya şampiyonu Selim Tataroğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi nezaretinde Göz Doktoru Fethi Güngör Bey’e tedavi oldu. Ülkemize sayısız madalya kazandıran iki şampiyon bilgi birikimini gençlerle paylaşmaya devam ediyor.
Bugün 10:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:11 TSİ )
İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde
Özel Cihan Hastanesi’ne çok önemli iki şampiyon ziyaret etti.
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Bugün 10:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz