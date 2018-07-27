İki şampiyon Cihan Hastanesi’nde

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan ile Avrupa ve Dünya şampiyonu Selim Tataroğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi nezaretinde Göz Doktoru Fethi Güngör Bey’e tedavi oldu. Ülkemize sayısız madalya kazandıran iki şampiyon bilgi birikimini gençlerle paylaşmaya devam ediyor.