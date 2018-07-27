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Gece karanlığında denize atladı!

Cebeci’de gecenin karanlığında 26 yaşındaki genç deniz atlayarak . Herkes boğulduğunu düşünürken yetkililer genci sağ salim karaya çıkarttı.

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Alınan bilgi ve iddialara göre, Kandıra Cebeci plajında 26 yaşındaki Selim D. arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayarak gözlerden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet, KOSKEM, Jandarma ve 112 haber verdi. Olay yerine gelen ekipler denizde gözlerden kaybolan Selim D.’ye kara ve denizde aramaya başladı. Bir saatlik arama sonrasında Cebeci plajının 200 metre açığında bulunan Karataş isimli taşın üzerinde otururken bulundu. Yakınları ve vatandaşlar Selim D.’nin bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. Kefken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken ailesi ve yakınları emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Bugün 10:12 TSİ - Asayiş

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