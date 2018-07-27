İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi 46. Çalışma Döneminde görev yapmak üzere, Genel Merkez Geoteknik Kuruluna seçildi. Mutman, kurulda inşaat mühendisliğinin Geoteknik Anabilim Dalında Türkiye’de mesleğinde ünlü öğretim görevlisi hocalarla beraber görev yapacak.
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Utkan Mutman’a önemli görev
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim kurulu üyesi Doçent Doktor Utkan Mutman, İMO Genel Merkez Geoteknik Kurulu’na seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz