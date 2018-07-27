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Utkan Mutman’a önemli görev

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim kurulu üyesi Doçent Doktor Utkan Mutman, İMO Genel Merkez Geoteknik Kurulu’na seçildi.

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İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi 46. Çalışma Döneminde görev yapmak üzere, Genel Merkez Geoteknik Kuruluna seçildi. Mutman, kurulda inşaat mühendisliğinin Geoteknik Anabilim Dalında  Türkiye’de mesleğinde ünlü öğretim görevlisi hocalarla beraber görev yapacak.

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