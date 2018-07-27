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Kocaeli'nin kayıp çocukları!

Kocaeli'nin kayıp çocuklarını görürseniz emniyete bildiriniz. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde fotoğrafları yer alan kayıp çocuklardan 15'i...

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2008- 2016 yılları arasıı TÜİK Adli İstatistiklere göre, 2008 yılında 4 bin 517, 2009 yılında 5 bin 81, 2010 yılında ise 8 bin 81, 2011 yılında 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706 ve 2016 yılında ise 11 bin 691 çocuk kayıp olarak bildirildi. Peki Kocaeli'de kaç çocuk kayboldu? Kaç yaşındalar? Ne zaman ve nerede kayboldular?

GÖRÜRSENİZ EMNİYETE HABER VERİN

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde sadece fotoğrafı olan kayıp çocuklar yer alıyor. Siz de kayıp çocuklar arasında tanıdığınızı düşündüğünüz birini görürseniz lütfen polisle irtibat kurun... İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre derlenen Kocaeli'nin kayıp çocukları... Kaynak: Hürriyet

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Bugün 10:51 TSİ - Gündem

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