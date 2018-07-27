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Türkiye'de ilk: e-Devlet kapısına iki yeni hizmet daha eklendi

Büyükşehir Belediyesi e-devlet kapsamında Türkiye’de ilk özelliği taşıyan iki uygulamayı hayata geçirdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, e-devlet kapısı entegrasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce e-devlet kapısında Nöbetçi Eczane, Mezar Yeri, Vefat Bilgisi, Sicili Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgileri ve Beyan Bilgileri Sorgulama gibi hizmetleri devreye alan Büyükşehir, bu hizmetlere yenilerini ekledi. Belediyeler bazında Türkiye’de ilk olan E-Bodro sorgulama ve doğrulama hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi olarak e-devlet kapısında sunmuş olduğu hizmet sayısını 9’a yükseltmiş oldu.

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de yeni dönemin “Dijital Dönüşüm” olarak adlandırıldığı günümüzde, Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüme öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan hizmetler ile, gerek çalışanlar gerekse hizmetle mükellef olunan vatandaşlarla alakalı işler, kuruma gelmeye gerek kalmaksızın bir çok bilgi ve hizmet online olarak çözülebilmekte. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri arasında ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü uzun ve titiz çalışma neticesinde e-bordro entegrasyonunu tamamladı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri, e-devlet entegrasyonlarının artarak devam edeceğini ve bu sayede vatandaşın ayağına daha fazla hizmetin götürüleceğini ifade etti.

E-BORDRO SORGULAMA

e-Bordro Sorgulama hizmeti ile personelin kurumdan aldığı maaşlarına ait bordroların barkodlu belgesini e-Devlet sistemi üzerinden online olarak almasına imkan sağlandı. E-devlet kapısında Büyükşehir çalışanları kurumdan almış olduğu son bir yıllık maaş bordrosunu QR kodlu bir şekilde alabilecek ve bankacılık işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlara sunabilecek. E-devlet’te oluşturulan her belge üzerinde belirli bir standartta  barkod numarası ve  karekod bulunmakta. Üretilen her bordronun bir nüshası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sunucularında kayıt altına alınmakta.

BARKODLU BELGE DOĞRULAMA

Barkodlu Belge Doğrulama hizmeti ile, e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan barkodlu ve QR kodlu belgeler doğrulanmaktadır. e-devlet üzerinden alınan barkodlu belgelerin ilgili kurumlara sunulması halinde ilgili kurumlar belgelerin doğrulama işlemini yine e-devlet kapısı üzerinde sunmuş olduğumuz Barkodlu Belge Doğrulama hizmetini kullanarak kolayca yapabilecekler.

UYGULAMAYA GİRİŞ VE KULLANMA

1. e-devlet mobil uygulaması veya www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında e-bordro (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı) e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

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